Cristiano Ronaldo super buteur : l'adorable euphorie de ses enfants à la maison

Le Portugal n'a laissé aucune chance à la Lituanie le 10 septembre 2019. Sur les terres de ses adversaires, Cristiano Ronaldo s'est montré impitoyable. En très grande forme pour ce match comptant pour les qualifications à l'Euro 2020, le footballeur de 34 ans a inscrit quatre des cinq buts portugais. Tenante du titre (après avoir privé la France de victoire en 2016), la Seleção das Quinas a envoyé un message fort.

Si Georgina Rodriguez n'a cette fois-ci pas fait le déplacement pour soutenir son homme, elle n'a rien loupé de son incroyable prestation. L'Espagnole de 25 ans (née en Argentine) a suivi la rencontre depuis Turin, où ils habitent depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid à l'été 2018 pour rejoindre la Juventus. L'ancienne danseuse classique a publié une adorable vidéo sur sa page Instagram.

La compagne de CR7 a filmé les autres enfants du footballeur après l'un de ses buts. Lorsque Georgina Rodriguez lance "Allez papa", les bambins se dirigent vers l'écran géant pour le voir. Tandis que l'aîné, Cristiano Jr (8 ans), est allongé par terre, portant le maillot du Portugal, les trois plus jeunes jubilent en bodies. Eva et Mateo, les jumeaux de CR7 nés en juin 2017 par mère porteuse, ainsi que la petite Alana Martina, bientôt 2 ans, semblent heureux de voir leur papa à l'écran. Alana Martina est le seul enfant commun de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. "Victorieux, unique, irremplaçable, imparable, inimitable, irrésistible. Nous t'aimons mon amour", a commenté l'Espagnole en légende. Une vidéo et des mots qui n'ont pas manqué de toucher le Cristiano Ronaldo puisque le champion a réagi en publiant plusieurs coeurs dans la section réservée aux commentaires.