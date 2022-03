Cristiano Ronaldo revend son sublime appartement new-yorkais... et perd une fortune !

À 37 ans, Cristiano Ronaldo reste l'un des meilleurs footballeurs de la planète et son club de Manchester United le paye en conséquence. Revenu dans le club qui l'a fait connaître après quelques années en Italie, le Portugais s'éclate de nouveau en Angleterre, malgré les résultats mitigés de son club. Le retour de l'idole d'Old Trafford a eu un prix et si le transfert n'a pas coûté trop cher, le salaire de la star est assez astronomique puisqu'il émarge à plus de 31 millions d'euros par an. Devenu au fil des années l'un des sportifs les plus riches de la planète, le compagnon de Georgina Rodriguez a multiplié les investissements en achetant notamment plusieurs biens immobiliers.

Parmi ceux-ci, on retrouvait jusqu'à peu un sublime appartement situé en plein coeur de New York, dans la fameuse Trump Tower, dans Manhattan. Un bien extrêmement luxueux, sur la très chic Cinquième Avenue et qui fait pas moins de 762 m2. Depuis plus de trois ans, Cristiano Ronaldo cherche à le vendre et il y est enfin parvenu, sauf que l'opération financière réalisée est catastrophique pour le coéquipier de Varane et Pogba à Manchester. Lorsqu'il acquiert l'appartement en 2015, le père de quatre enfants, dépense la somme astronomique de 18,5 millions de dollars, mais en 6 ans, le prix a énormément baissé.

Plus de 10 millions d'euros de perte !

Comme nous l'apprend le média espagnol Expansion, le repreneur a dû débourser la somme de 7,18 millions de dollars, ce qui fait une perte nette de plus de 11 millions de dollars. Après conversion, Cristiano Ronaldo a donc perdu dans la transaction quelque 10 millions d'euros ! Une somme énorme qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'après la publication espagnole, la crise du covid a poussé les New Yorkais à sortir des villes, ce qui a largement augmenté le nombre de biens disponibles en centre-ville. La localisation de l'appartement dans la fameuse Trump Tower n'a pas aidé non plus visiblement. L'image négative de l'ancien président américain n'aide vraiment pas à réhausser la valeur des biens auxquels son nom est associé.

Une très lourde perte pour le footballeur, qui attend l'arrivée de deux jumeaux d'ici peu. Malgré cela, il ne faut pas trop s'en faire pour le Portugais, qui reste malgré tout l'un des sportifs les plus riches de la planète.