Cristiano Ronaldo s'offre l'appartement le plus cher du Portugal

Depuis l'été 2018, Cristiano Ronaldo vit en Italie. Un changement d'environnement lié à son engagement auprès de la Juventus de Turin après plusieurs années passées au Real Madrid, en Espagne. La célèbre attaquant portugais de 34 ans s'est installé dans une magnifique villa située sur les hauteurs de Turin avec sa compagne Georgina Rodriguez et ses quatre enfants : Cristiano Ronaldo Jr (9 ans) et les jumeaux Mateo et Eva (2 ans et demi), tous nés par mères porteuses, et Alana Martina (2 ans), fruit de son amour pour Georgina.

Parce que cette belle maison ne lui suffit pas, Cristiano Ronaldo a enrichi son patrimoine immobilier en s'achetant un nouveau bien sur ses terres portugaises et pas des moindres : l'appartement le plus cher sur le marché.

En effet, le quintuple Ballon d'or s'est payé un penthouse de 287 m2 situé à Lisbonne, acquis pour un montant de 7,2 millions d'euros. L'information, qui circulait depuis plusieurs semaines, a été confirmée par l'hebdomadaire portugais Expresso.

Le nouvel appartement de CR7 est situé au 13e et dernier étage d'un immeuble composé de vingt biens de luxe. Ce bâtiment a accueilli pendant longtemps des bureaux avant d'être racheté. Le penthouse de CR7 dispose de trois suites, d'un spa, d'une piscine extérieure et d'une vue à 360 degrés sur la ville et sur le Tage. La société de promotion immobilière du milliardaire français Claude Berda (fondateur et président d'AB Groupe) est à l'origine de ce projet qui a séduit Cristiano Ronaldo. Le footballeur est déjà bien implanté à Lisbonne puisqu'il y possède un hôtel, le Pestana CR7 Lisboa, situé rue du commerce.