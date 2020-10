Cristiano Ronaldo : Son étonnante transformation après avoir contracté la Covid-19

Grâce aux réseaux sociaux, les stars communiquent directement avec leurs fans. Cristiano Ronaldo a rassuré les siens après avoir contracté la Covid-19. Prêt à sortir de son isolement, le footballeur a subi une étonnante métamorphose...

Avec plus de 241 millions de followers, Cristiano Ronaldo est la célébrité la plus suivie sur Instagram. Il y a publié de nouvelles images cette semaine, le montrant en quarantaine. Le footballeur de 34 ans, fiancé à Georgina Rodriguez et testé positif à la Covid-19, a profité de ce confinement pour faire du sport... et s'offrir un nouveau look !

Après les cheveux mi-longs et le minuscule man bun (le chignon masculin), CR7 s'est complètement rasé le crâne ! Signe d'une renaissance avant sa sortie d'isolement ?