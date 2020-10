Cristiano Ronaldo : Toujours positif à la Covid-19, pas de retrouvailles avec Messi

La pandémie de Covid-19 sévit toujours ! Cristiano Ronaldo a contracté le virus et ne s'en est toujours pas débarrassé. Il manquera un choc au sommet, face au FC Barcelone et son rival de toujours, Lionel Messi.

Le choc sera suivi par des centaines de millions de téléspectateurs ! Ce mercredi 28 octobre 2020, La Juventus Turin affronte le FC Barcelone en phase de poule de la Ligue des Champions. La rencontre aura lieu à l'Allianz Arena, à Turin, et commencera à 21h. Cristiano Ronaldo sera le grand absent de ce rendez-vous.

La triste nouvelle a été révélé mardi soir. CR7 a subi un nouveau test de dépistage de la Covid-19. Toujours positif, le footballeur de 35 ans manquera le match de Champions League face au Barça. Lionel Messi, capitaine de l'équipe catalane, sera bien de la partie.

Ce match aurait fait office de retrouvailles entre les deux hommes. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne se sont pas affrontés depuis le transfert de Cristiano à la Juventus Turin. Leur dernier match remonte à mai 2018. CR7 évoluait alors au Real Madrid. Ce Clasico (surnom des affrontements entre le Real et le Barça) s'était soldé sur le score de 2-2. Ronaldo et Messi avaient marqué pour leurs équipes respectives.

En véritable compétiteur, Cristiano Ronaldo est forcément déçu de ne pas pouvoir jouer cette rencontre au sommet. Le quintuple Ballon d'Or fiancé à Georgina Rodriguez la suivra naturellement de son domicile, où il est confiné. Cristiano prépare déjà son retour et se repose sous le soleil.