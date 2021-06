Cristina Brondo (L'Auberge Espagnole) : l'actrice est maman de deux enfants !

En 2002, les spectateurs découvraient les aventures incroyable de Xavier Rousseau, jeune homme de 25 ans qui fuyait sa mère patrie pour étudier l'économie, en Erasmus, à Barcelone. Alors qu'il se retrouvait plongé dans une colocation internationale, le personnage interprété par Romain Duris se prenait d'affection pour chacun de ses personnages haut en couleur, dont l'Espagnole Soledad. Si elle n'avait qu'un second rôle dans le long-métrage, Cristina Brondo, l'actrice qui lui prêtait ses traits, a poursuivi gentiment sa carrière d'actrice - contrairement à certains autres locataires de l'appartement du bonheur.

Il est vrai qu'on l'avait vue, à nouveau, dans le deuxième volet de la saga de Cédric Klapisch intitulé Les Poupées Russes. Mais Cristina Brondo Muñoz - son nom complet - se consacre aussi à sa famille. En couple avec, Diego Yaker, producteur argentin de 49 ans, la comédienne a donné la vie à deux enfants, Valentina, qui a 9 ans depuis le 4 janvier dernier et Gaël, dont on ne sait pas grand chose. Et pour cause ! Maman protectrice, l'ancienne BFF de Romain Duris ne montre jamais leur visage, même quand elle partage des photographies d'allaitement - elle continue de donner le sein à son enfant de 2 ans.