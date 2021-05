Cristina Cordula dévoile une photo de ses débuts de maman avec Enzo : elle n'a pas changé !

En 1994, la vie de Cristina Cordula a été bouleversée par la naissance de son fils unique Enzo. La présentatrice des Reines du Shopping voit en lui son plus bel accomplissement. À l'occasion de la fête des mères ce dimanche 30 mai 2021, c'est donc tout naturellement qu'elle a partagé un souvenir de l'époque où il n'était encore qu'un bambin.

Sur la photo postée sur Instagram, Cristina Cordula y apparaît sans doute à peine âgée d'une trentaine d'années et arborant déjà son emblématique coupe courte de cheveux. Le temps a passé mais l'animatrice n'a pas changé ! "100% comblée. Bonne fête des mères !!!", a-t-elle légendé, attendrissant sa communauté et recevant de nombreux compliments.



Depuis que cette photo a été prise, Enzo a bien grandi et est devenu un beau jeune homme de 26 ans. D'ailleurs, lorsque sa célèbre maman l'expose sur ses réseaux sociaux, les internautes sont souvent nombreux à craquer pour lui. Alors, en décembre 2020, Cristina Cordula leur avait sans doute fait plaisir en révélant qu'il était célibataire. "Il est un coeur à prendre en ce moment oui (rires). C'est un garçon formidable, un vrai gentil, il est très doux, il a beaucoup de personnalité aussi, ce n'est pas non plus un mou mais c'est quelqu'un qui a plein de vie. Donc voilà, c'est un bon parti (rires)", nous a-t-elle confié lors d'une interview.