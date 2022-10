Cristina Cordula en couple : ce comportement qui "provoque parfois quelques disputes", selon l'astrologie

Cristina Cordula est une femme Scorpion. Native de ce signe d'Eau, celle qui fête ses 58 ans ce dimanche 30 octobre, affiche probablement certains traits de caractère que lui confère ce dernier. La native est décrite comme débordant d'énergie et avec un petit côté hyperactif, ce que l'on retrouve bien chez la célèbre animatrice des Reines du shopping. Celle qui a besoin de sans cesse bouger pour se sentir vivante, est également douée d'une grande force de persuasion, rapporte ELLE. Et pour accompagner ses nombreuses clientes dans leur relooking, Cristina Cordula a dû en effet en user plus d'une fois. Mais dans ses relations amoureuses, un de ses traits de caractère peut provoquer parfois quelques disputes, selon l'astrologie.

En effet, en couple, les relations de la femme Scorpion peuvent tourner au rapport de force. Car la native a beaucoup de mal à accepter les compromis indispensables au bien être de cette vie à deux. Le signe du Scorpion confère probablement à Cristina Cordula de ne pas aimer l'hypocrisie et le mensonge. Toujours honnête, la native de ce signe peut parfois être trop franche, "même si cela provoque parfois quelques disputes". Au moins, la personne qui partage sa vie peut se rassurer, il n'y a que la vérité qui sort de sa bouche. Et si c'est le cas pour la mère d'Enzo, son fils, ce n'est pas son époux Frédéric Cassin, qui va s'en plaindre.

Elle peut paraître "cruelle" et pourtant...

En parfaite femme Scorpion, Cristina Cordula est charismatique, et elle impressionne par sa volonté et sa détermination. À 58 ans, celle qui en parait beaucoup moins, a su s'imposer dans le paysage audiovisuel français qu'elle n'a plus jamais quitté. Le signe du Scorpion est aussi connu pour être rancunier, notamment lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut. La native du signe est volontaire et ne contrôle pas toujours parfaitement ses émotions. Mais elle sait se relever de toutes les épreuves. Et si certains peuvent la juger "cruelle" de prime abord, c'est simplement un mécanisme de défense pour la femme Scorpion qui est réalité très sensible.