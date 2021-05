Cristina Cordula "énormément affectée" : elle pleure la mort d'un homme "fauché à seulement 42 ans"

Paulo Gustavo est mort le mardi 4 mai, emporté après une lutte de deux mois contre le coronavirus, confirme le site Brazilian.report. L'humoriste, marié au dermatologue Thales Bretas et père de deux enfants en bas âge, avait été hospitalisé dans une unité de soins intensifs à Rio, en mars dernier. Très vite, il avait été mis sous respiration artificielle. Très durement touché par le virus, qui a déjà tué 412 000 Brésiliens à cause de la gestion calamiteuse du décrié président d'extrême droite Jair Bolsonaro, l'humoriste avait ensuite été placé sous oxygénation extracorporelle, qui remplace de facto le coeur et les poumons pour oxygéner et faire circuler le sang dans le corps des malades les plus sévèrement atteints. Malheureusement, il a perdu son combat...

Paulo Gustavo était célèbre au Brésil pour avoir créé le personnage de Dona Herminia, une mère loufoque qu'il a interprétée lui-même pendant plusieurs années au théâtre, dans la pièce Minha mãe é uma peça, puis au cinéma, avec trois films qui ont battu des records de billetterie, ne manque pas de rappeler l'AFP.