Les Reines du shopping : Agacée par Cristina Cordula, une ex-star de télé-réalité réplique

Petit événement dans Les Reines du shopping. Après six ans d'absence à la télévision, Florie (31 ans) et Florian (32 ans) ont fait leur retour à la télévision dans l'émission de M6. Les deux candidats de Qui veut épouser mon fils en 2014 ont participé à un spécial couple. L'objectif ? Que le beau brun mette en valeur les atouts de sa belle, avec un budget de 400 euros. Si Florie a apprécié cette expérience, un petit détail a interpellé la jeune femme.

Florie n'a pas vraiment pour habitude d'être mise en avant. Pourtant, elle s'est fait violence en participant aux Reines du shopping avec son compagnon depuis près de sept ans. "Ca me stresse. Je sais ce qu'il s'est passé mais je n'assume pas de me voir à la télé. Déjà, tout ce qui est se mettre en avant, ce n'est pas du tout mon truc", a-t-elle confié sur Instagram le 3 décembre avant la diffusion de l'émission. Et de préciser qu'elle a fait une crise de panique durant le tournage.

Le lendemain, Florie a pris le temps de remercier ses abonnés pour leur soutien. Puis, elle a tenu à répondre à un petit commentaire de Cristina Cordula qui n'est pas vraiment passé. "Il vaut mieux apprendre à te maquiller ma belle", avait lancé la reine de la mode de 56 ans. La candidate a donc tenu à lui répondre en story. "Il y a juste un tout petit détail qui m'a interpellée pendant le débrief de Cristina. Comme vous le savez je n'aime pas fermer ma bouche, j'avais besoin de l'ouvrir ce matin. (...) Oui je porte chaque jour mon visage avec modestie et tranquillité, c'est à dire nu. Au mieux si j'ai une sale gueule, je vais mettre du BB crème. Une fois dans l'année, je mets du mascara. Je n'ai aucun souci avec ça et j'ai reçu des messages de personnes qui me disent que ça fait plaisir de voir ce genre de choses et que ça décomplexe un peu", a-t-elle tout d'abord confié.

Florie répond à Cristina Cordula

Florie a tenu à préciser qu'elle n'avait rien contre les personnes qui se maquillaient et qu'elle admirait même ses amies qui savaient le faire. Mais pour elle, "se maquiller n'a rien d'obligatoire" et "n'a rien à voir avec la féminité". "Faites les choses pour vous, parce que ça vous plaît et non pour plaire aux autres. Une étude a prouvé que c'est le sourire qui compte et pas le make up", a-t-elle conclu.

Florie a également écrit quelques commentaires en légende de ses stories. La chérie de Florian a tenu à souligner que le "maquillage chimique" pollue la planète en plus d'être néfaste pour la peau. Elle a appris que ses atouts sont en elle et non "dans un trait d'eye-liner".