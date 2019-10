Cristina Cordula, sa rupture "difficile" : insomnies, tremblements, elle raconte

Lundi 14 octobre 2019, Cristina Cordula était l'invitée de l'émission Je t'aime etc, sur France 2. L'occasion pour la pétillante experte mode de faire la promotion de son nouveau concept, Objectif : 10 ans de moins (M6), que les téléspectateurs ont déjà eu le plaisir de découvrir. Face à Daphné Bürki, l'ancien mannequin s'est livré sur la séparation douloureuse qu'elle a connue avec son ancien compagnon et qui l'a amenée à solliciter de l'aide auprès d'une psychanalyste.

"Quand je me suis séparée du père de mon fils, c'était très, très, très difficile pour moi. J'ai eu des nervous breakdowns [dépression nerveuse, NDLR], je n'arrivais pas à me tenir. Pourtant, je voulais me séparer de lui hein, mais la façon dont ça a été fait, j'ai pas trouvé ça cool. Aujourd'hui nous sommes très amis, mais à l'époque c'était compliqué", confie-t-elle, émue, au cours de l'interview miroir.

Un mal-être qui s'est vite traduit physiquement. "Je n'arrivais pas à dormir, je tremblais, les larmes qui tombaient d'un coup... J'étais avec mon fils, je me suis dit "je ne vais pas y arriver", j'ai commencé à devenir parano, en me disant qu'ils allaient m'enlever la garde de mon fils parce que je n'arrive pas à me tenir. C'était une horreur", raconte Cristina Cordula, qui explique que l'aide d'un professionnel de santé lui a été nécessaire pour aller mieux.

"Je suis allée justement chez la psychanalyste pour m'aider. J'ai eu vraiment du mal... Les nerfs ne tenaient pas. Je suis allée chez cette femme et j'ai vraiment livré toutes mes peurs, c'était extraordinaire. Il faut se faire aider, sinon seul, on n'y arrive pas", conclut l'animatrice de 54 ans.

Pour rappel, Cristina Cordula est aujourd'hui mariée à Frédéric Cassin, depuis l'été 2017. Son fils Enzo, issue de la relation qu'elle évoquait dans Je t'aime etc, est âgé de 25 ans.