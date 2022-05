Cyndie (Mariés au premier regard) : Cette particularité physique de Jauffrey sur laquelle elle a "bloqué"

Récemment dans Mariés au premier regard, l'union entre Jauffrey et Cyndie a eu lieu à Gibraltar. Le maître-nageur et ancien nageur de haut niveau de 39 ans est compatible à 76% l'esthéticienne de 33 ans. Se dire "oui" a semblé comme une évidence pour les deux candidats malgré la grosse angoisse qui a envahi Cyndie juste avant de le rencontrer. Canon dans une robe au décolleté très prononcé, elle avait néanmoins réussi à faire beaucoup d'effet à son époux et plus tard, ils s'étaient vite rendus compte de leurs nombreux points communs sur le trajet du shooting.

Autant de points positifs qui avaient alors rassuré Cyndie. Mais lors de la réception, la jolie brune a renoué avec sa nature stressée. À tel point qu'elle était obsédée toute la soirée par un détail physique de Jauffrey. C'est ce qu'elle a révélé avec amusement lors d'un live Instagram ce mercredi 25 mai en compagnie de l'experte de l'émission Estelle Dossin. "Je me rappelle avoir pris vite fait mes amis le soir (de son mariage, ndlr) en disant : 'Eh, j'ai quand même dit qu'il avait des beaux cils'", s'est-elle souvenue. Et pour elle de confirmer sa première impression : "J'ai vraiment trouvé qu'il avait des cils incroyables".

Le fait qu'elle ait été autant focalisée par les cils de Jauffrey est tout à fait naturel selon Estelle Dossin, laquelle a analysé son comportement. "C'est un réflexe psychologique dans une situation de stress intense. Ton cerveau reçoit tellement d'informations qu'il ne peut pas tout analyser, donc il met en place un genre de microfiltre, et tout à coup, il va bloquer sur un détail qui peut être anodin ou un truc important pour toi", a-t-elle expliqué. S'intéresser aux cils de son mari a alors pris tout son sens pour Cyndie qui est esthéticienne et donc porte forcément beaucoup d'intérêt à l'aspect physique des gens qui l'entourent.

Cyndie et Jauffrey semblent en tout cas bien partis pour s'entendre à merveille dans l'émission. Mais attention à ne pas s'emballer trop vite car, comme l'ont prouvé d'autres candidats, le conte de fée peut vite se transformer en cauchemar...