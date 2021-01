Cyprien honnête sur l'argent : "Je gagne très bien ma vie"

Il serait un peu malvenu de parler de Cyprien comme d'un simple youtubeur. Ses premiers fans l'ont connu il y a désormais une quinzaine d'années sur Dailymotion ou encore dans les 12 infos de Cyprien sur NRJ12. Depuis, il réalise de nombreux sketchs et autres courts-métrages qu'il publie sur sa chaîne YouTube, en plus de la réalisation de sa bande dessinée Roger et les humains.

"Quand je regarde mon emploi du temps, entre la production de jeux vidéos, les scénarios de BD, les courts-métrages, YouTube n'en occupe plus qu'une petite partie", a confié Cyprien Iov au Parisien à l'occasion de la sortie du tome 3 de sa BD. Résultat : il se sent parfois en décalage avec les tendances d'aujourd'hui. "J'ai d'ailleurs l'impression que je suis déjà un dinosaure. Internet évolue très vite. Ce que je fais, les sketchs, ce n'est plus du tout à la mode. C'est un peu le Père Castor sur YouTube", a-t-il blagué.

Même si ce qu'il propose n'est plus vraiment à la mode, Cyprien continue de gagner des abonnés. De quoi lui apporter une certaine stabilité financière. "Je gagne très bien ma vie. Heureusement, avec 14 millions d'abonnés...", a-t-il expliqué à nos confrères.