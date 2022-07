Cyril Féraud ose un nouveau look en vacances : cette photo qui ne passe pas inaperçue

Cyril Féraud est un véritable passionné. Très épanoui dans son travail d'animateur, il est bien rare qu'il s'arrête pour prendre des congés. Mais depuis quelques jours, il a bel et bien quitté l'euphorie parisienne pour prendre du bon temps au soleil au bord d'une piscine. Sur Instagram, c'est un Cyril Féraud au teint hâlé et visiblement très détendu qui se dévoile.

En effet, maintenant que tous ses tournages pour l'été ont été bouclés, le charmant blond de 37 ans s'octroie une pause bien méritée. Toujours très proche de sa communauté Instagram, celle-ci peut néanmoins continuer à suivre ses aventures. Et la température est certainement montée d'un cran lorsqu'il a été possible de le découvrir torse nu et en maillot de bain. "50 nuances de bleu...", légende-t-il ses publications, au beau milieu d'un décor d'un bleu azur qui fait rêver. "La classe", "Très joli bronzage", "Oh que tu es beau gosse sur cette photo mon Cyril !", "Magnifique photo", "Sexy Cyril", le complimente-t-on.

Cyril Féraud a semble-t-il par ailleurs adopté un nouveau look. Sur sa plus récente photo, une petite moustache naissante se devine. Et elle fait son effet ! "Bien la moustache !", "Tu ne te rases plus ?", "On aime cette moustache", peut-on lire sur le sujet.