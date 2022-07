Cyril Féraud présente sa mère, une "bombasse" : la belle blonde fait l'unanimité !

Sa vie privée en intéresse plus d'un. Pourtant, Cyril Féraud prend grand soin de ne divulguer que très peu d'informations. Tout récemment, en plein mois de juillet, l'animateur de Slam (France 3) déroge à sa propre règle et publie sur les réseaux sociaux une rare photo intime... de sa mère ! De quoi ravir ses fidèles abonnés.

Lui qui a l'habitude de partager sur Instagram des photos de son quotidien, entre tournages pour différentes émissions ou encore moments de détente en vacances, le voilà qu'il affiche la femme de sa vie, sa chère et tendre maman. La charmante blonde à la coupe carrée prend la pose tout sourire, lunettes de vue vissées sur le nez, en top à fleurs et gilet noir. En légende, Cyril Féraud exprime tout son amour pour elle : "Ma maman cette bombasse." Et les internautes sont bien d'accord ! En effet, en commentaires, les compliments fusent. "Très jolie et très souriante comme vous Cyril", "Aussi jeune que son fils", "Elle est ravissante", peut-on ainsi lire. Quelques mots qui feront sans aucun doute plaisir à la principale intéressée. D'autres évoquent de leur côté la ressemblance entre mère et fils, indéniable.