Cyril Hanouna a "failli tuer" Mareva Galanter : un SMS d'Arthur dévoilé

C'est bien connu, entre Cyril Hanouna et Arthur, tout n'est pas toujours rose. Un coup meilleurs amis, un coup en froid, les deux animateurs se tirent souvent dans les pattes... Lundi 13 janvier 2020, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna s'est laissé aller à une petite confession. Victime d'un accident de voiture alors qu'il allait chercher ses enfants à l'école, le trublion de C8 s'est retrouvé dans une situation très délicate...

Pourtant, Cyril Hanouna n'était pas au volant. C'est un de ses amis qui conduisait : "Comme il est très fainéant, il ne veut pas faire un créneau et il rentre à l'américaine. Mais il y avait une mini Austin qui était garée là et il l'a défoncée !", raconte l'animateur phare de la chaîne.

Très gêné par la situation, Cyril Hanouna a fini par rentrer chez lui avec ses enfants, laissant son acolyte se débrouiller avec la conductrice. Mais quelle ne fut pas sa surprise, à peine arrivé chez lui, en recevant un étrange texto déclarant : "Frérot, t'as voulu tuer ma femme !" Et ce n'est autre que l'animateur Arthur qui venait d'apprendre que sa femme, Mareva Galanter, Miss France 1999, avait eu un accident de voiture. "C'était la femme d'Arthur ! Comme par hasard, on lui a défoncé sa caisse ! Elle a été très gentille. Arthur est venu pour constater les dégâts et il m'a dit : 'C'est un attentat !'", a expliqué Cyril Hanouna en riant.

Si le présentateur a échappé de peu au constat, il a cependant affirmé avoir beaucoup ri de cette situation avec Arthur, qui ne lui en a visiblement pas tenu rigueur puisque sa femme s'en est sortie sans une seule égratignure. Heureusement d'ailleurs pour l'animateur phare de C8, qui évite ainsi le scandale, mais probablement aussi une note salée...