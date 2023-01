Cyril Hanouna "choqué" par son fils Lino qui lui a "foutu la honte" : moment de gêne devant une superstar

À la fin de l'année 2022, la nouvelle Coupe du Monde de football s'est disputée au Qatar. Pendant plusieurs semaines, les plus grandes équipes se sont affrontées devant des millions de téléspectateurs mais aussi devant un véritable public qui avait fait le déplacement malgré les différents appels au boycott. Cyril Hanouna a notamment eu l'opportunité de s'envoler pour la capitale du pays du Moyen-Orient. Et l'animateur s'y est rendu avec son fils Lino (10 ans, né de son ancienne relation avec Emilie).

Un beau moment père/fils qui a quelque peu été gâché par l'aplomb du petit garçon. Dans Touche pas à mon poste lundi soir, Cyril Hanouna s'est en effet remémoré un drôle d'épisode survenu lors d'un match et vécu sous les yeux d'une superstar du ballon rond. "J'ai une anecdote avec mon fils, a commencé le trublion de C8. On est allés à la Coupe du Monde à Doha et David Beckham arrive, il était dans la même loge que nous. Et donc, je demande à mon fils s'il veut prendre une photo avec lui". La réponse de Lino fut alors totalement inattendue et cash : "Non", a-t-il simplement répondu à son père, apparemment peu impressionné par le mari de Victoria Beckham qui a pourtant marqué l'histoire du football.

C'est un truc de ouf ce gars

À ce jour, Cyril Hanouna ne s'en remet toujours pas. "C'était larchouma de ma vie", a-t-il avoué, comprenez "la honte". Et de continuer : "Vraiment, parce que lui (David Beckham, ndlr) il était sympa et tout. Non mais c'est un truc de ouf ! Il (Lino, ndlr) me fout la honte partout de toute façon, c'est un truc de ouf ce gars".

Si Lino est donc resté de marbre face à David Beckham, Cyril Hanouna, lui, a vécu un rêve en le rencontrant, lui reconnaissant un style "chic". Il aurait visiblement toutefois préféré que les choses se passent autrement. "Après moi j'étais surtout choqué par mon fils alors que j'étais content de voir David Beckham", a-t-il encore lâché à ses chroniqueurs. Et de plaisanter : "On leur donne tout, moi je jouais avec une boîte d'allumettes, là tu leur ramènes David Beckham... c'est incroyable. L'autre il pensait qu'à manger des hamburgers".