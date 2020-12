Cyril Hanouna : L'histoire de son deuxième prénom, en lien avec un ancien président

L'année 2020 continue d'être marquée par de tristes disparitions. Mercredi 2 décembre 2020, c'est celle de Valéry Giscard d'Estaing qui a été annoncée dans les médias. À 94 ans, l'ancien président de la République, entre 1974 et 1981, est décédé des suites de la Covid-19. Alors que les hommages se multiplient, de la part de son entourage mais aussi de ses compères politiques, sa mort est l'occasion de redécouvrir des anecdotes surprenantes.

En 2018, on apprenait par exemple que Cyril Hanouna partageait un point commun avec l'ex chef de l'État, à savoir son prénom ! En effet, à l'occasion d'un papier consacré à l'animateur dans L'Express, il était indiqué que son deuxième prénom était "Valéry". Un choix de ses parents, Ange et Esther, en référence direct à VGE, élu Président la même année que sa naissance, en 1974. Nul doute qu'il évoquera ce détail particulier ce jeudi soir dans ses émissions Touche pas à mon poste et Balance ton post. À noter par ailleurs que Cyril Hanouna a également un troisième prénom, Isaac, qui est cette fois dédié à ses racines judéo-tunisiennes.

Valéry Giscard d'Estaing avait été plusieurs fois hospitalisé ces derniers mois et avait pu rentrer chez lui dans sa maison familiale du Loir-et-Cher le 20 novembre dernier. Selon l'AFP qui a rapporté les propos de sa famille, "son état de santé s'était dégradé". "Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale", indiquait au passage le communiqué officiel. Il laisse derrière lui sa femme endeuillée Anne-Aymone Giscard d'Estaing qu'il a épousée en 1952. Ensemble, ils ont eu quatre enfants : Valérie-Anne (née en 1953), Henri (né en 1956), Louis (né en 1958) et Jacinte (née en 1960), décédée en 2018.