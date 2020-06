Cyril Hanouna prêt à en découdre avec Benjamin Biolay : "Si je le croise..."

Cyril Hanouna a une très bonne mémoire et l'a prouvé dans son émission C que du kif (C8) du 11 juin 2020. Comme chaque jour, son équipe et lui ont évoqué des actualités médias. Et l'une d'entre elles concernait Benjamin Biolay, un homme que le présentateur de 45 ans ne porte pas vraiment dans son coeur.

À l'occasion d'une interview pour Télérama, l'ancien époux de Chiara Mastroianni a regretté que des Miss Météo comme Charlotte Le Bon, Doria Tillier ou Louise Bourgoin aient volé des rôles à de "vraies comédiennes". Une information mise en avant dans C que du kif hier soir, par Sophie Coste. Mais Cyril Hanouna a assuré qu'il n'en avait "rien à foutre". Intrigué, Matthieu Delormeau a demandé à Baba s'il n'aimait pas l'artiste de 47 ans. "Pas du tout, je ne le connais pas", a-t-il d'abord répondu.

Mais, quelques secondes plus tard, Cyril Hanouna a précisé que Benjamin Biolay avait "mal parlé de [lui] un jour]". "Si je le croise, on verra s'il reparle de moi. Je pense qu'il parlera de moi en bien. Je connais les mecs qui parlent comme ça sur Twitter. Et tu arrives devant eux, ils disent être fans de toi. Mais je sais qu'il m'avait fait un petit tacle. Je l'aime bien quand même, j'espère le rencontrer bientôt. Si je le vois, je lui demanderai pourquoi il parle mal de moi", a-t-il poursuivi avant de plaisanter sur une éventuelle rencontre musclée.

Après un retour publicitaire, Matthieu Delormeau, qui était, semble-t-il, très concerné par cette affaire, a retrouvé ce que Benjamin Biolay avait dit sur son patron. "Il vous avait traité de beauf", a-t-il déclaré. Loin d'être affecté, Cyril Hanouna a expliqué qu'il préférait être un "beauf qu'un Bobeauf (Bobo Beauf)".