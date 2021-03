Cyril Hanouna : Sa soeur a craqué pour un chroniqueur de Touche pas à mon poste, révélations...

Révélation de taille ce vendredi 19 mars 2021 dans Touche pas à mon poste. À l'antenne de C8, Cyril Hanouna, qui évoque souvent ses parents en pleine émission mais très peu sa soeur Yael, raconte que cette dernière a craqué pour deux chroniqueurs de son émission.

"J'ai appris un truc que je voulais vous dire. C'est ma daronne qui m'a dit ça là il y a deux jours. J'ai une grande soeur de huit ans mon aînée. Une fille formidable, lance l'animateur de TPMP. Et ma mère me dit que ma soeur était amoureuse de l'un de mes chroniqueurs à l'époque. Vous vous rendez compte ou pas ? Eh bien je voulais partager ça avec vous." Et de rectifier : "Ma soeur kiffait deux chroniqueurs, en fait. Et ils sont tous les deux présents ce soir."

Le premier, c'est Bernard Montiel. L'animateur de radio et télévision qui est également acteur ne laisse pas indifférente la soeur de Cyril Hanouna. D'ailleurs, ils se sont déjà rencontrés. "Elle vous a vu à Cannes. Elle a pris une photo avec vous. Elle m'a dit : 'Il est super sympa, mais il faut qu'il mette du déodorant'", lâche le trublion du PAF dans un éclat de rire incontrôlable.

La soeur de Cyril Hanouna amoureuse de Benjamin Castaldi

Et de reprendre ses révélations : "Mais celui qu'elle aimait de ouf, c'était Benjamin Castaldi. Elle était amoureuse de vous, à l'époque de Loft Story. Elle trouvait que vous étiez le plus beau du monde." Afin d'étayer ses propos, Cyril Hanouna raconte une anecdote d'enfance à ce sujet. "Je vais vous raconter une histoire, et je vous jure que c'est vrai. Avec toute ma famille, on regardait Loft Story à la maison. Et devant l'émission, ma soeur dit : 'J'ai une révélation, qu'est-ce qu'il est beau Castaldi !'", se souvient-il. Fidèle à lui-même, il poursuit son récit en taclant son camarade : "Et c'est là que mon père médecin a appelé son copain ophtalmologue qui l'a prise en urgence le lendemain."

Visiblement flatté, Benjamin Castaldi estime que la soeur de l'animateur a "bon goût". De son côté, Cyril Hanouna précise que son aînée "adore toujours" l'époux d'Aurore Aleman et papa de quatre garçons. "On aurait pu être beaux-frères, ça aurait été sympa", conclut alors le chroniqueur. Une belle histoire d'amour manquée !