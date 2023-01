Cyril Hanouna : Son fils Lino s'invite dans TPMP, il montre sa sacrée repartie à seulement 10 ans !

Un guest de choix

Les interventions du petit Lino dans Touche pas à mon poste se font rares mais sont toujours très remarquées. Le 31 août dernier, il apparaissait dans une séquence enregistrée avec son père et le youtubeur Nino Arial, puis ensuite diffusée en direct. "Aujourd'hui, il y a un guest de choix dans 'La vraie vie de Cyril Hanouna' puisque ce n'est autre que Lino, mon fils, regardez", avait lâché Baba avant que la vidéo ne se lance. Le lendemain, le jeune garçon était une fois de plus au centre de l'attention puisque des photos de son papa lorsqu'il était enfant apparaissent à l'écran, leur ressemblance étant alors frappante. "C'est Lino !", s'étaient notamment exclamés les chroniqueurs, stupéfaits par cette similitude entre Cyril Hanouna et son garçon.

Mais ce dernier, étant protégé par son père, n'apparait que très peu à l'antenne. C'était donc une surprise que de le voir intervenir au téléphone dans l'émission ce jeudi. Ce qui est en revanche moins surprenant, c'est de voir qu'il s'intéresse au ballon rond. Car pour rappel, Cyril Hanouna avait décalé d'une heure une de ses émissions en décembre dernier pour pouvoir regarder la demi-finale de l'équipe de France contre le Maroc au Mondial avec son fils.