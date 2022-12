Cyril Lignac : "Ça me touche beaucoup", cadeau surprise pour son fils Léo en direct, le jeune papa ému

Mardi 20 décembre 2022, alors qu'il était concentré sur ses créations culinaires dans l'émission Tous en cuisine sur M6, le chef Cyril Lignac a été interrompu à distance par Ophélie Meunier, qui lui a indiqué que c'était "le moment de la loterie de Noël". L'animatrice de 35 ans s'est alors empressée de faire tourner une roue surprise qui s'est finalement arrêtée sur la case cadeau. "J'ai un cadeau pour toi mon Cyril ! C'est ça la surprise ! T'es prêt ?", lui a-t-elle annoncé, jetant dans la foulée la boîte sur la caméra avant qu'elle n'arrive, comme par magie, dans les bras du pâtissier, grâce à un excellent montage.

"C'est génial ça ! C'est un cadeau pour moi ?", a-t-il répondu, objet en main, avant d'ouvrir ce cadeau surprise et de finalement tomber sur une adorable barboteuse de Noël pour son fils Léo, né en juin dernier. Et s'il n'a jusqu'ici jamais vraiment officialisé de vive voix la naissance de son enfant, cette séquence était plus ou moins l'occasion de le faire. "C'est trop gentil, merci, merci, merci", a-t-il dit à la journaliste, avant que celle-ci ne réponde : "On voulait te féliciter Cyril. Et surtout, on veut la photo de ton fils dans la barboteuse !". Le chef a ensuite ajouté, pour conclure : "C'est super gentil, ça me touche beaucoup !".

Un papa heureux mais débordé

Pour rappel, celui qui expliquait en début d'année dans l'émission En aparté sur Canal+ que sa priorité était de "fonder une famille", accueillait donc, le 28 juin dernier, son premier enfant, le petit Léo, fruit de ses amours avec sa discrète compagne Deborah, déjà maman de trois petites filles d'une précédente relation. Et depuis, à l'image des mois précédents l'arrivée du bébé, Cyril Lignac n'évoque jamais, ou que très rarement le sujet. Mais en juillet dernier, soit un mois après la naissance du nourrisson, nos confrères de Closer donnaient des nouvelles du chef, visiblement très occupé depuis qu'il est jeune papa. "Il ne s'est pas octroyé le moindre jour de congé depuis la naissance de son fils", rapportait le magazine. Eh oui, être papa, cela demande parfois des sacrifices !