Cyril Lignac papa très occupé : révélations sur son quotidien avec son fils

Gourmand, croquant... Cette expression ô combien employée par Cyril Lignac a fait sa renommée. Tout comme la finesse de ses gâteaux et sa sympathie qui crève l'écran. Depuis 2005, le pâtissier de 44 ans multiplie les apparitions télé pour le groupe M6. C'est notamment grâce à lui que la chaîne a pu sauver les meubles durant les confinements imposés par l'épidémie de Covid-19 avec Tous en cuisine. Un programme quotidien au cours duquel il réalisait des recettes en direct avec célébrités et anonymes, le bon plan parfait pour redonner le sourire aux téléspectateurs et à Cyril Lignac, passionné par son métier.

Mais son sourire a une toute autre raison désormais. Depuis le 28 juin dernier, Cyril Lignac est papa d'un petit garçon, Léo, né de sa relation avec Déborah. Ce bébé a bousculé sa vie mais il ne pourrait pas en profiter pleinement à l'heure actuelle. Selon Closer, le chef le plus populaire du PAF, qui fait face à l'échec de sa dernière émission, L'académie des gâteaux, voudrait faire oublier ce petit raté de carrière. Cyril Lignac est donc sur tous les fronts et préfèrerait "rester aussi mobilisé que visible" selon l'hebdomadaire.

S'il pensait pouvoir s'accorder une parenthèse toute douce auprès de sa chérie et du fruit de leur amour, Cyril Lignac attend pour le moment de leur assurer le meilleur des conforts pour leur avenir. Même si cela lui demande pour l'instant du temps et beaucoup d'énergie au travail : "Il ne s'est pas octroyé le moindre jour de congé depuis la naissance de son fils" rapporte Closer. Quelques jours à peine après l'arrivée de Léo, Cyril Lignac a mis le cap direction Saint-Tropez pour superviser l'équipe de la boutique qu'il a récemment fait ouvrir. Un lourd sacrifice que le chef est finalement prêt à faire pour le bien des siens.

Déborah étant originaire de Saint-Tropez, il y a de fortes chances qu'elle et Léo aient accompagné Cyril Lignac dans son déplacement. S'il ne les voit pas la journée, le pâtissier doit donc pouvoir profiter de chaleureuses retrouvailles après le travail. Lui qui, en début d'année, n'avait pas caché que fonder une famille était l'une de ses priorités, a réalisé l'un de ses rêves. Et qu'importe les échecs, son fils restera pour toujours sa plus belle réussite.