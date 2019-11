Cyril Viguier rencontre Pierre Cardin pour son "Grand JT des Territoires"

Dernier vivant des légendes de la haute couture française, Pierre Cardin (97 ans) qui n'accepte plus d'interview à la télévision, a accepté exceptionnellement de recevoir l'équipe de Cyril Viguier pour le Grand JT des Territoires.

Le créateur qui produit le show Rimbaud-Verlaine au Theatre du Gymnase à Paris jusqu'à la mi janvier est venu assister aux répétitions et est apparu en bonne forme devant la camera.

Ce spectacle, Portrait de deux âmes tourmentées, nous plonge dans les trois années de vie commune des deux poètes. Mélangeant comédie, chanson et danse, Rimbaud Verlaine campe le destin de deux êtres hors normes, pris dans les pièges de la passion.

Le Grand JT des Territoires de Cyril Viguier bénéficie d'une grosse exposition télévisée et d'une audience importante. Il est diffusé de manières multiples en "syndication" sur la TNT et sur TV5 Monde (dans 200 pays et en 17 langues). L'ensemble des chaînes de télévisons locales et régionales indépendantes mais aussi celles de la presse quotidienne régionale et du réseau VIÀ sont partenaires du Grand JT des Territoires et le diffusent tous le week-end.

La rencontre avec Pierre Cardin sera notamment diffusée samedi 30 novembre sur VIA Grand Paris, canal 30 de la TNT d'Ile de France à 12h. Un extrait du reportage est déjà disponible.