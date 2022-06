Dadju papa de trois enfants : ce que l'on sait sur sa très mystérieuse femme

À seulement 31 ans, Dadju est déjà père de trois enfants dont une fille Maamou née en octobre 2017 et deux fils nés en avril 2020 et en février 2022. Si l'on connait un peu la femme de Gims, DemDem également mère de ses enfants dont Yahya Alou, Aisha et Haby, son frère Dadju, lui, est assez discret sur sa vie sentimentale et familiale. On aperçoit toutefois ses enfants de temps en temps sur les réseaux sociaux, ne montrant qu'une partie de leur magnifique visage.

"Elle m'a fait courir longtemps"

En revanche, Dadju s'affiche très peu aux côtés de sa femme (dont le prénom reste inconnu). Invité de l'émission 20h30 le dimanche sur France 2 en mai dernier pour la promotion du film Ima réalisé par Nils Tavernier, le prince Dadj a livré une belle anecdote sur son coup de foudre pour celle qui est devenue depuis la mère de ses trois enfants. Un souvenir qui remonte même à une période où l'interprète de Va dire à ton ex était encore inconnu du grand public : "J'étais dans le train. J'allais à Marseille pour tourner un clip. C'était il y a des années, peut-être en 2014. Un ami à moi se lève pour aller aux toilettes. Là, il voit une femme et il m'envoie un message : "Je crois que je viens de voir la femme de ta vie". Tout de suite il m'a dit ça !" On s'est assis et j'ai fait mon speech à deux balles parce que franchement, mon speech était vraiment nul. J'ai essayé de la faire rire mais elle a vu que j'étais assez gêné, que j'étais un peu nul et ça l'a fait rire." Alors qu'elle a dans un premier temps refusé de lui donner son numéro, la future femme de Dadju - alors déterminé à garder la trace de la jeune femme - a finalement gardé contact avec le futur père de ses trois enfants : "Sur le quai, au final, elle m'a donné son numéro. Elle m'a fait courir longtemps. Finalement, on a fini par se marier et avoir trois enfants".

En tout cas, Dadju pourra compter ce soir sur le soutien de sa femme et de ses trois enfants pour son grand show au Parc des Princes qui sera retransmis en direct sur C8 ! Un concert à ne pas manquer que l'on soit sur place ou devant la télé !