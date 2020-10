Daisy Ridley en couple : mariage secret avec Tom Bateman pour l'actrice de Star Wars ?

Avec Star Wars, Daisy Ridley a vu sa notoriété s'envoler. De quoi susciter la curiosité des fans de l'actrice britannique quant à sa vie intime. La jeune femme de 28 ans est en couple depuis trois ans déjà avec un collègue : l'acteur Tom Bateman. Récemment, un mariage supposé a alimenté les rumeurs...

Daisy Ridley est une femme amoureuse mais discrète ! La star a rencontré son chéri en 2016, sur le plateau de tournage du film Le crime de l'Orient-Express. Leur romance n'a été officialisée que l'année d'après. Les amoureux se sont toujours abstenus de commenter cette histoire de coeur mais les fans et les photographes le font pour eux. Ainsi, une rumeur de plus en plus insistante se fait l'écho d'un possible mariage entre eux. Il faut dire que l'actrice et son compagnon ont été repérés chacun portant une bague, en septembre 2020, lors d'une sortie dans les rues du quartier de Notting Hill à Londres.

Mais ce n'est pas la première fois que Daisy Ridley et Tom Bateman, lui aussi britannique et âgé de 31 ans, s'affichent avec une bague. En 2019, c'était déjà le cas et, surtout, l'acteur - que l'on verra prochainement au cinéma dans Mort sur le Nil - avait qualifié sa chérie de fiancée... "Tom a présenté Daisy à l'équipe d'un salon de coiffure de Chicago comme étant sa fiancée? Ils s'embrassaient et se câlinaient et il semblait bien qu'elle avait une bague au doigt", avait confié une source indiscrète au journal The Sun.

Interrogée par le magazine Glamour, Daisy Ridley - attendue en 2021 dans le film Chaos Walking - avait expliqué pourquoi elle ne parle pas de sa vie privée. "Cela ne donne rien de très bon pour moi personnellement. Je me sens tout simplement pas armée pour ça. Je suis hyper sensible - un peu trop - mais vraiment, je ressens vite les choses", avait-elle relaté.