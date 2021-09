Dakota Johnson et Adriana Lima en soutien-gorge : les stars se lâchent à Venise

La 78e Mostra de Venise a commencé mercredi 1er septembre et tient toutes ses promesses ! Dakota Johnson s'est joint à la fête. Elle y a validé une tendance très sexy et également approuvée par le top model Adriana Lima, avant d'illuminer le tapis rouge en robe décolletée et transparente...

C'est pour le film The Lost Daughter, en compétition, que Dakota Johnson a posé ses valises à Venise ! L'actrice a été dirigée par la réalisatrice Maggie Gyllenhaal et y donne la réplique à Olivia Colman, deux femmes avec qui elle a participé à un photocall vendredi après-midi (3 septembre 2021). Pour l'occasion, l'ex-héroïne de la saga 50 Nuances de Grey portait un costume noir Gucci. Sous sa veste, un soutien-gorge également Gucci s'est discrètement révélé.

Le cast de The Lost Daughter s'est ensuite retrouvé sur le tapis rouge du Lido pour la projection. Dakota Johnson s'est naturellement changée et a gâté les photographes présents avec une robe décolletée, transparente et parée de cristaux, toujours signée Gucci.

Le créateur de mode Alessandro Michele, directeur artistique de la maison Gucci, n'a pas pu cacher son excitation au côté de sa muse du soir.