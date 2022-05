Damien (Mariés au premier regard) : "Humiliée", sa soeur Alexia dénonce les mensonges de la production

Damien et Pauline se sont dit "oui" devant leurs proches, lors du tournage de Mariés au premier regard 2022. Et les deux candidats compatibles à 77% étaient aux anges tant ils se plaisaient. Si leurs parents étaient tout aussi ravis pour eux, Alexia, l'une des soeurs du conseiller commercial en automobile de 37 ans, était plus sceptique. Et son attitude lors de la réception lui a valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Agacée, la jeune femme a souhaité faire une mise au point sur Instagram, le 15 mai dernier.

C'est très remontée qu'Alexia a pris la parole pour dire le fond de sa pensée. En légende d'une vidéo, elle dit s'être "sentie humiliée par les passages où on [la] voit" car elle l'assure, "les séquences sont publiées hors de leurs contextes". "J'ai besoin d'éclaircir les choses car j'ai été énormément touchée par ce qu'a publié la production. Ils ont dressé une image de moi tellement négative et qui ne me ressemble pas... Les seules paroles qui sont vraies, mais qui se sont diabolisées de part l'image qu'ils m'ont faite, sont qu'effectivement au jour J je ne me voyais pas avoir les mêmes attitudes que ma famille étant donné qu'ils viennent de se rencontrer. Laissons leurs le temps de se connaître puis par la suite si ça tient, là je serais heureuse pour mon frère. Rien de plus terre à terre que cela et en rien cela est 'méchant'", a-t-elle poursuivi. Puis, elle a expliqué qu'elle aurait aimé que l'on respecte sa volonté de ne pas participer à l'émission, car elle ne voulait pas passer à la télévision.

La soeur de Damien "scandalisée"

En vidéo, Alexia rentre un peu plus dans les détails. Elle confie avoir été "vraiment scandalisée" en voyant les images. Quand, lors de la cérémonie, elle regardait à droite à gauche ou que lors de la soirée elle soufflait ou mettait la main devant le visage, c'était uniquement à cause de la longue attente. "C'était tellement plus facile pour M6 de couper ces passages-là et de les coller au moment de la cérémonie, etc. Par contre ils s'abstiennent de me montrer en train d'avoir un sourire de malade quand je vois mon frère s'avancer. Là il n'y avait aucune caméra braquée sur moi", s'est-elle indignée. Et de dénoncer la mauvaise organisation durant le tournage.

"Le deal était avec M6, parce qu'il y a eu maints et maints appels avec M6 pour que je participe, que je ne devais pas apparaître en gros plan, ni en interview, etc. Mais quand je vois l'émission qui est passée lundi... excusez-moi, mais je me suis sentie juste humiliée et voire même persécutée en fait. Ce n'est pas normal de faire des gros plans comme ça. Ils ont cherché juste le buzz, le sensationnel", a-t-elle regretté.