Daniel Auteuil amoureux d'Aude, 27 ans de moins que lui : une rencontre loin d'être romantique

Il est un amoureux du cinéma et de la scène mais s'il y a une chose que Daniel Auteuil chérit plus que tout, c'est l'amour. Le comédien de 72 ans est gaga de ses trois enfants, Nelly, Aurore et Zachary, son petit dernier de 13 ans, fruit de son mariage avec la femme de sa vie, Aude. Malgré leurs 27 ans de différence, Daniel Auteuil n'a jamais douté du beau parcours qu'ils feraient à deux : "J'ai aimé des femmes passionnément, elles sont toutes exceptionnelles ! Aude, c'est autre chose" confie-t-il dans les pages de Gala.

Il faut dire que rien ne laissait présager le début d'un amour fou lors de la rencontre entre l'artiste peintre et l'acteur. Pas de lieux romantiques, de contexte qui s'y prête mais un coup de foudre sur fond de secteur en pleine crise ces derniers jours : "C'est sur l'île de Beauté qu'il fait la rencontre d'Aude Ambroggi. Dans une odeur non pas de maquis, mais d'essence, à une station-service, alors qu'il fait le plein de sa moto" informe l'hebdomadaire. Ces premiers frissons amoureux ont lieu en 2003. Elle a 26 ans, il en en 53 mais rien ne semble pouvoir arrêter la force qui les pousse l'un vers l'autre.

Trois ans plus tard, Aude Ambroggi et Daniel Auteuil se passent la bague au doigt, toujours en Corse, île d'origine de la jeune femme, où tout a commencé. Près de vingt ans plus tard, les sentiments de Daniel Auteuil n'ont pas bougé. Gestes tendres et complicité font toujours partie de leur quotidien et ça ne semble pas près de s'arrêter pour lui qui racontait être tombé sous le charme d'Aude grâce à sa personnalité : "Il y a dans son regard quelque chose de léger qui m'a tout de suite touché. J'ai compris très vite que sa légèreté me manquait, c'est comme ça que j'ai su que je l'aimais."

Aude est l'un de ses meilleurs soutiens désormais. Celle qui le motive, qui l'apaise, le rassure et l'encourage dans ses projets. Celle qui lui donne une seconde jeunesse aussi. Pour elle, Daniel Auteuil a accepté de se marier, lui qui avait toujours refusé. Par amour, il a donc changé d'avis. Aude est celle qui le pousse vers l'avant. Un vrai carburant, à l'image de leur rencontre.