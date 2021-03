Daniela Lopez : Le mannequin en couple avec le co-fondateur d'Uber

Cette relation est la première pour Travis Kalanick, depuis sa rupture avec Gaby Holzwarth. L'entrepreneur est resté trois ans avec la violoniste. Le couple a rompu en août 2016. L'année suivante, Gaby a confirmé l'ambiance sexiste au sein de la société Uber, un des éléments qui a causé leur séparation : "On va à un événement [organisé par Uber] et il y a une flopée de mannequins qu'ils ont fait venir en avion. C'est comme ça qu'ils aiment jouer. Étant une femme luttant avec mes complexes et l'image de mon corps, quitter ce monde malsain de standards inaccessibles était la meilleure décision pour moi."

Daniela Lopez correspond donc aux critères de Travis Kalanick. La jolie blonde a été repérée à l'âge de 17 ans. Elle a depuis été égérie de Victoria's Secret Pink, la ligne de sous-vêtements pour jeunes femmes de Victoria's Secret, et a figuré dans les pages du magazine Sports Illustrated Swimsuit.