Danièle Thompson mariée ou non à Albert Koski ? Elle sème le doute

À l'occasion de la sortie d'un nouveau livre dédié à son père, Gérard Oury, mon père, l'as des as (édition de La Martinière), Danièle Thompson a accordé une interview au magazine Voici de ce 19 juillet 2019. Un entretien lors duquel la réalisatrice et scénariste de 77 ans s'est confiée sur son mariage et sa vie de famille.

Après avoir d'abord épousé le financier américain Richard Thompson en 1962, Danièle Thompson a rencontré celui qu'elle ne quittera plus : le producteur Albert Koski. Mais alors que ce dernier affirmait en 2012 qu'ils allaient se marier dans le Sud de la France, il semblerait que les noces n'aient en réalité jamais eu lieu. Nos confrères de Voici soulignent que Gérard Oury et Michèle Morgan ont eux aussi longtemps vécu ensemble sans pour autant se marier : "Eux ne vivaient pas ensemble alors que nous si, depuis quarante-quatre ans. Albert a été marié plusieurs fois et on n'a jamais éprouvé le besoin de le faire."

À défaut de porter le nom de Koski, Danièle Thompson a fait le choix de garder celui de son premier mari pour le bien-être de leurs enfants, Christopher et Caroline, nés en 1964 et 1966 : "Déjà que je leur infligeais un divorce, alors ne plus m'appeler comme eux, je trouvais que ce n'était pas bien." La réalisatrice de Fauteuils d'orchestre se veut également une grand-mère attentionnée avec ses trois petits-enfants, telle la Poupette mise en scène dans le film La Boum (1980) dont elle avait cosigné le scénario : "J'ai des rapports extrêmement joyeux avec eux et je travaille beaucoup, comme elle."