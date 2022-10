Danny Masterson jugé pour viol par trois de ses exs, l'acteur de Thats 70's show plaide non coupable

Danny Masterson, qui incarnait le rôle de Steven Hyde dans la série That 70's show, est accusé depuis 2017, en plein mouvement Metoo, de viol par plusieurs femmes pour des faits qui d'après Le Parisien se seraient déroulés entre 2001 et 2003. Son ex-compagne Chrissie Carnell Bixler, qui fait partie des plaignantes, l'accuse notamment de l'avoir violée dans son sommeil alors qu'ils entretenaient une relation de longue date. Il l'aurait frappée au visage puis lui aurait craché dessus, avant de la traiter de "poubelle blanche".

La deuxième victime présumée, qui s'appelle Jen B, déclare quant à elle s'être réveillée en situation de viol après avoir bu une boisson alcoolisée. Elle était âgée de 28 ans au moment des faits. Enfin, Niesha Trout, qui est la troisième plaignante, l'accuse de l'avoir violée chez lui fin 2003, alors qu'elle avait 23 ans. "Tout le monde a été informé au sein de l'église que certaines personnes qui ont le statut de célébrité... doivent être protégées d'une certaine manière. Ils ont beaucoup plus de pouvoir en termes de réponses éthiques de la part des plus haut gradés de l'église", a-t-elle notamment déclaré.

Des "illusions paranoïaques" ?

Mais de quelle église parle t-elle ? Pour rappel, ces trois plaignantes sont des ex-membres de l'Église de Scientologie dont l'acteur fait notamment partie lui aussi. Cette organisation, qui compte également le célèbre acteur Tom Cruise parmi ses membres, protégerait donc Danny Masterson dans cette affaire d'après ces trois femmes. "Dans ce qui ne peut être qualifié que d'illusions paranoïaques, les ex-petites amies de M. Masterson et un des maris jaloux se sont regroupés pour inventer ces allégations absurdes et sectaires visant en grande partie l'Église de scientologie", avait alors répondu Andrew Brettler, l'avocat de Danny Masterson, le 3 février 2020, alors que son client venait de rejeter la plainte de ses ex-petites amies. Depuis, l'acteur continue de nier ces allégations et de plaider non coupable mais doit désormais se défendre au tribunal.