Danse avec les stars : La vérité sur le baiser d'Iris Mittenaere et Elsa Esnoult

On tient peut-être là LA plus grande déception de 2019. Si vous avez apprécié le baiser qu'Iris Mittenaere et Elsa Esnoult ont échangé lors du dernier prime de Danse avec les stars 2019, on vous conseille de passer votre chemin sous peine d'avoir le coeur en miettes. C'est bon ? On continue !

Samedi 19 octobre, la production a fêté les 10 ans du célèbre concours de danse de TF1 en invitant des candidats emblématiques, dont Miss France et Miss Univers 2016. Sans surprise, Iris Mittenaere a retrouvé son ancien partenaire de danse (et ancien petit ami) Anthony Colette afin de partager une danse torride en sa compagnie et celle d'Elsa Esnoult. Un tango argentin sur La Grenade de Clara Luciani. Et surprise, en fin de prestation, l'actrice des Mystères de l'amour (TMC) et la jeune femme de 26 ans ont échangé un baiser passionné... qui n'était en fait pas réel.

Invitée par Yahoo afin de parler du spectacle de Kamel Ouali L'Oiseau Paradis, dans lequel elle est meneuse de revue, Iris Mittenaere est revenue sur se baiser et elle a fait une bien triste révélation : "On est hyper fortes parce qu'en fait, on a fait un bisou de cinéma. On ne s'est pas embrassées, mais on est trop bonnes actrices. C'était vraiment un baiser de cinéma, mais on voulait faire quelque chose de sexy, parce qu'on voulait aussi révéler Elsa dans ce côté-là." Mission réussie car tout le monde n'y a vu que du feu et leur prestation a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux.

Cette nouvelle semaine est bien différente pour Elsa Esnoult. Lors du prime du 26 octobre, elle dansera sur un contemporain, sur le titre Elastic Heart de Sia. Pour l'occasion, le duo sera accompagné de Mila (12 ans), médaillée d'or du Concours international de danse Cannes-Croisette. De quoi mettre davantage la pression à l'actrice de 31 ans. Mais elle est ravie de ce nouveau challenge et ne l'a pas caché sur Instagram. "Cette semaine pour le prime spécial enfants, nous avons la chance de danser aux côtés de la talentueuse @mila_nedelec pour une danse contemporaine ! Très heureuse d'apprendre ce nouveau style qui me plaît beaucoup", a-t-elle légendé une photo d'Anthony Colette, Mila et elle.