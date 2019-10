DALS 2019 : Iris Mittenaere et Elsa Esnoult, torrides, échangent un baiser

Les petits plats dans les grands, des bougies et du gâteau, voilà ce qu'a mis sur la table TF1 pour le prime spécial 10 ans de sa populaire émission Danse avec les stars. D'anciens candidats phares des précédentes saisons étaient conviés, à l'instar d'Iris Mittenaere.

La sublime Miss France et Miss Univers 2016, finaliste malheureuse de la 9e saison de Danse avec les stars avait accepté de revenir sur le parquet afin de danser en trio avec la chanteuse et comédienne Elsa Esnoult ainsi que son ancien compagnon le danseur Anthony Colette. Le but était, notamment, de donner "une leçon de féminité" à la candidate toujours en lice lors de cette cinquième semaine. Ainsi, Iris a emmené Elsa au Paradis Latin, à Paris, où elle se produit, afin de lui faire enfiler un costume de meneuse de revue et lui donner des conseils.

Sur le parquet de l'émission animée par Camille Combal et Karine Ferri, ils ont effectué un sensuel tango au son du tube La Grenade de Clara Luciani. Si Anthony Colette a encore fait fondre les téléspectateurs avec sa gueule d'ange et son corps de rêve, dévoilé par une chemise ouverte, force est de constater qu'Iris Mittenaere et Elsa Esnoult ont mis le feu ! Les deux femmes ont terminé leur danse l'une conte l'autre, leurs bouches se touchant dans une séquence hot qui ne manquait pas de piquant. Sensuel et élégant, ce tango a rapporté 28 points au trio.

Heureuse de revenir dans l'émission, la reine de beauté avait partagé sa joie sur Instagram. "I'm back ! Ça fait plus d'un an que la danse ne me quitte plus... que j'ai vécu une aventure de dingue dans Danse avec les stars. Alors, lorsqu'ils m'ont proposé de retourner dans les salles d'entraînement pour pouvoir danser à nouveau sur le parquet qui m'a donné tant d'émotions, je n'ai pas résisté ! Je me sens si chanceuse de pouvoir ressentir à nouveau le plaisir de danser sur ce parquet, de raconter mon histoire à un ou une nouvelle de l'aventure, lui donner chaque conseil possible afin qu'il aille encore plus loin", écrivait-elle le 16 octobre.