Danse avec les stars : Anthony Colette très au goût d'un ex-animateur....

C'est reparti pour un tour ! Le parquet de Danse avec les stars accueille les candidats encore en lice pour cette 10e saison - le mannequin et influenceur Hugo Philip est le dernier éliminé en date - et invite également d'ex-participants phares des précédentes saison. L'occasion de retrouver Iris Mittenaere, qui dansera avec son ex-compagnon Anthony Colette. Un danseur très au goût... d'Alex Goude.

Depuis son arrivée dans l'émission en 2017, lors de la 8e saison au côté de Joy Esther, le charmant Anthony Colette fait fondre les téléspectateurs de TF1. Le danseur de seulement 24 ans fait un tabac à chaque prestation et suscite des dizaines de réactions sur les réseaux sociaux. Sa belle gueule et son talent ont tapé dans l'oeil de l'ancien animateur de M6, Alex Goude. Interrogé par Closer, il a révélé son crush pour le beau brun alors qu'il a divorcé l'an dernier de Romain Taillandier et qu'il est désormais célibataire. "J'ai vu qu'Anthony Colette l'était aussi. Vous pensez qu'il y a moyen ?", a-t-il ainsi demandé en riant. Une référence à sa rupture avec Iris Mittenaere.

L'ex-couple se retrouve dans le prime spécial 10 ans de Danse avec les stars, animé par Camille Combal et Karine Ferri. Pour ce 5e numéro de la saison, l'ancienne Miss France et Miss Univers dansera donc avec Anthony Colette ainsi que la comédienne et chanteuse Elsa Esnoult. Le trio est jugé sur un tango argentin, danse ô combien sensuelle, au son du tube La Grenade de la chanteuse Clara Luciani. De quoi faire fondre les juges Shy'm, Patrick Dupond, Jean-Marc Généreux et Chris Marques ?