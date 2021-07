Danse avec les stars : Mariage d'un ex-danseur avec sa belle, elle aussi danseuse !

Nul doute que côté danse, Julien Brugel et sa belle Coralie ont assuré. Lui est "danseur, chorégraphe et râleur professionnel" comme il l'annonce sur le réseau social de partage d'images et sa femme évolue également dans le milieu. En effet, Coralie est elle aussi danseuse. Elle n'a encore jamais participé à DALS mais a été vue, avec son amoureux Julien Brugel, en pleine chorégraphie en 2015 sur TF1 lors de la retransmission du concert Stars 80 depuis le Stade de France. Tandis que Priscilla Betti interprétait un tube, le duo proposait un joli spectacle.