Danse avec les stars : une danseuse "en prison" à l'hôtel, grosse galère à l'autre bout du monde

L'épidémie de coronavirus continue de se propager de manière inquiétante en France mais aussi à travers le monde. Singapour vient d'ailleurs d'imposer des mesures plus strictes pour contrer la Covid-19. Ainsi, impossible pour les voyageurs de passer à côté de l'étape isolement. C'est le cas pour Katrina Patchett depuis samedi 31 octobre 2020.

Via sa story Instagram, l'une des vedettes de Danse avec les stars a expliqué être bloquée sur l'île État asiatique après avoir eu l'intention de prendre un vol. "Je suis à Singapour, dans une salle d'attente. Ils nous mettent tous dans une salle d'attente, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de boutique, il n'y a absolument rien", déplorait-elle. La jolie blonde originaire d'Australie espérait alors encore pouvoir prendre l'avion. Mais dimanche 1er novembre, les nouvelles ne furent pas bonnes. Katrina Patchett a annoncé à ses abonnés qu'elle était désormais confinée seule dans une chambre d'hôtel. "Je ne peux pas ouvrir la fenêtre ni sortir de ma chambre d'hôtel pendant deux semaines", a-t-elle précisé. Une situation qui s'annonce difficile à vivre pour la jeune femme, laquelle y trouve tout de même quelques points positifs. "C'est le moment d'arrêter de fumer alors...", écrit-elle sous une nouvelle story, feignant de jeter son paquet de cigarettes.

Les deux semaines vont être longues

Mais difficile de garder le moral lorsqu'est venu l'heure du dîner. Et pour cause, Katrina a eu le droit à un pauvre petit plateau repas "déjà froid" avant même d'avoir été entamé. "Je le découvre en même temps que vous... Premier repas en prison viré devant ma porte... Ça donne envie...", a-t-elle commenté en filmant l'image de son diner. Et d'appréhender : "Les deux semaines vont être longues."

Heureusement, elle a retrouvé le sourire dès le lendemain, lundi 2 novembre, grâce à l'intervention de sa maman. Cette dernière lui a envoyé dans des sacs bien remplis, nourriture, livres et même accessoires de sport. De quoi tenir les prochains jours...