Daphné Bürki maman célibataire : rare apparition de ses deux filles pour une journée de "rigolade"

Daphné Bürki n'a pas indiqué si elle était accompagnée durant cette sortie familiale mais en janvier dernier, l'animatrice avait en tout cas bien confirmé être devenue une maman célibataire.

Après de longues années passées à partager la vie de Gunther Love, elle a timidement annoncé leur rupture. "J'ai glissé quelques petits mots à ce sujet dans un post Instagram parce qu'on commençait à me poser beaucoup de questions", avait-elle reconnu auprès de Télé Star, faisant référence à ce message : "Moi et mes filles (car oui depuis un bon moment maintenant nous sommes devenues un gang de filles à la maison, c'est dit...) nous vous souhaitons d'arriver à trouver dans les petits détails de la vie un peu de beauté, de la solidarité, de l'amour (jamais trop) et éventuellement une banana bûche".

Lors de son entretien pour nos confrères, Daphné Bürki confiait que, malgré tout, l'entente était toujours au beau fixe avec son ex pour le bien de leur fille Suzanne. "Cela ne nous empêche pas de former une famille très soudée. Je pense de toute façon qu'il vaut mieux être claire à ce sujet, car les gens qui vous regardent savent bien comment vous allez".