Daphné Roulier en deuil : de nombreuses stars la soutiennent après la mort d'une proche

"Moi je l'admire"

Elle peut également compter sur le soutien de ses fans pour relever la tête. "C'est très beau comme message, l'immortalité existe dans le coeur et ce que nous laissons fleurira à jamais. J'ai perdu mon père il y a 24 ans, c'était exactement ce que j'ai ressenti et tellement de choses me ramènent à lui, toujours... Courage dans cette épreuve", s'est ému l'un d'entre eux.

Son mari, qui n'est autre qu'Antoine De Caunes, ancien présentateur du Grand Journal, est également là pour elle. Ils se sont mariés depuis 2007 et filent le parfait amour depuis. Ensemble, ils sont parents d'un garçon prénommé Jules (né le 14 août 2008). "Ce qui fait que ça marche, c'est quand tu admires la personne. Quand tu as de l'admiration, qu'elle t'étonne, qu'elle t'épate, qu'il y a ce mystère qui reste. Moi je l'admire", expliquait l'animateur en janvier 2020 dans l'Interview sans filtre de Télé-Loisirs avant de la considérer comme sa "colonne vertébrale" en novembre dernier dans l'émission On est en direct.