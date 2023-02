Daphné Roulier et Antoine de Caunes déjà en couple lors de leur coup de foudre : "On a résisté 2 mois"

Au moment de leur rencontre, Daphné Roulier et Antoine de Caunes n'ont pas ressenti d'attraction particulière l'un envers l'autre. Collègues chez Canal + dans les années 2000, l'animateur et la journaliste étaient effectivement en couple chacun de leur côté. Très fidèles à leurs partenaires respectifs, ils n'avaient jamais supposé avoir un jour une grande histoire d'amour. Et pourtant...

"On s'est croisés sans se voir pendant des années. Jusqu'à ce qu'on nous demande de présenter Les 20 ans de Canal + en duo : un gros barnum au Zénith de Paris. À contrecoeur, on s'y est pliés... Et à la première réunion de travail : coup de foudre !", expliquait le cinéaste aux journalistes du magazine Voici, alors qu'ils était alors en pleine promotion de son livre autobiographique Perso. "On a résisté deux mois, parce qu'elle était engagée et moi sur une fin d'histoire", avait ajouté le papa d'Emma de Caunes.

Après avoir attendu d'être totalement séparés de leurs partenaires, Antoine de Caunes ont finalement officialisé leur histoire d'amour en 2004 et se sont mariés trois ans plus tard, en 2007. Un an plus tard, Daphné Roulier donnait naissance à leur fils Jules.

C'est injuste

Fou de son épouse, l'ancien maître de cérémonie des César 2022 lui a écrit une sublime déclaration d'amour dans le chapitre A D de son autobiographie Perso. Très admiratif de son courage face aux nombreux harcèlements qu'elle a vécus lors de sa carrière à la télévision, il soulignait ainsi l'injustice que vivaient les femmes lorsqu'elles travaillent à la télévision. "Passé la cinquantaine, les femmes sont mises de côté alors que les hommes peuvent continuer jusqu'à leur dernier souffle. C'est injuste", avait-il indiqué.

Pour rappel, Daphné Roulier avait été victime d'harcèlement sexuel au cours de sa carrière comme elle l'avait expliqué au Monde en 2020 : "Un jour, une vedette du petit écran m'a coincée dans un couloir. Un autre jour, à Cannes, un patron m'a dit: 'T'es bonne. Tu viendrais pas me rejoindre dans ma chambre ?" (...) On a aussi voulu me retirer de l'antenne parce que j'étais enceinte."

Heureusement, Daphné Roulier sait qu'elle peut compter sur le soutien inconditionnel d'Antoine de Caunes.