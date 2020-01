Daphné Roulier révèle avoir été victime de harcèlement sexuel à Canal+

Samedi, Daphné Roulier était à l'honneur dans les colonnes du Monde. La journaliste de 51 ans y a évoqué son parcours et sa carrière, elle qui a travaillé durant vingt-trois ans sur Canal+ aux commandes de l'émission L'effet papillon. Au cours de cet entretien, l'épouse d'Antoine de Caunes a révélé avoir été victime de harcèlement sexuel. Sans livrer de nom, la jolie brune explique avoir été "amenée à vivre certaines choses". "Un jour, une vedette du petit écran m'a coincée dans un couloir. Un autre jour, à Cannes, un patron m'a dit : "T'es bonne. Tu viendrais pas me rejoindre dans ma chambre ?"", se souvient-elle.

Et ce n'est pas tout. Daphné Roulier indique avoir reçu l'opportunité d'animer Nulle part ailleurs à la seule condition qu'elle "pratique une mammoplastie". Plus tard, c'est sa grossesse qui a posé problème : maman d'un garçon prénommé Jules et né en 2008, elle raconte qu'"on a voulu (la) retirer de l'antenne parce qu'(elle) était enceinte". Sur sa lancée, celle qui a fait son retour sur Paris Première il y a quelques mois balance sur un responsable haut placé de la chaîne cryptée, lequel l'aurait harcelé pendant deux ans. "Un soir, une demi-heure avant ma prise d'antenne, un responsable de Canal m'a convoquée dans son bureau. Il m'a vouvoyée : 'J'ai quitté ma femme hier et, aujourd'hui, je vous demande en mariage.'" Des événements choquants qui auraient pu se révéler traumatisants pour Daphné Roulier, et pourtant : "Cela ne m'a jamais effrayée, j'ai toujours su me défendre", assure-t-elle. En outre, elle n'a jamais fait appel à la justice ni dénoncé ses bourreaux sachant les risques qu'elle aurait encourus : "Si j'avais porté plainte, je n'aurais pas pu continuer à travailler", estime-t-elle.

Daphné Roulier a quitté Canal+ à l'été 2019 après y avoir passé l'essentiel de sa carrière. En novembre dernier, elle annonçait avec joie son retour à l'antenne avec le groupe M6. Elle présente désormais le programme culturel Rayon Cult'.