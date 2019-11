Daphné Roulier : "C'est long, un divorce. Surtout après vingt-trois ans"

Mercredi 6 novembre rime avec come-back pour Daphné Roulier. L'animatrice, qui a officié de longues années sur Canal+, fait son retour sur Paris Première dans le programme culturel Rayon Cult'. Un nouveau départ qui lui permet d'aborder le thème de la fidélité avec Le Parisien.

Après vingt-trois ans de bons et loyaux services sur la chaîne cryptée, Daphné Roulier a quitté Canal+ après l'arrêt de son émission L'Effet papillon. La journaliste, épouse d'Antoine de Caunes dans la vie, est heureuse de revenir sur nos écrans : "Comme en amour, la première d'une émission n'est jamais la plus spectaculaire", déclare-t-elle. Ce nouveau programme traitera de la culture et Daphné Roulier compte bien toucher le public le plus large possible. "Cette émission ressemble davantage à Rive droite, rive gauche de Thierry Ardisson. On va partager avec notre invité nos coups de coeur culturels. Le public s'obstine à croire que la culture est réservée aux élites. Or on peut écouter gratuitement de la musique sur YouTube, voir des documentaires en replay et de bons films en VOD pour quelques euros. C'est pour ça que j'ai voulu présenter cette émission dans un décor de supermarché", explique-t-elle.

Concernant les négociations avec Canal+ à l'occasion de son départ, Daphné Roulier confie : "C'est long, un divorce. Surtout après vingt-trois ans de vie commune heureuse ! On a mis cinq minutes à s'aimer et des mois à se quitter. J'ai pris le temps de réfléchir pour ne pas avoir besoin d'une histoire de transition. J'ai une fidélité de labrador. Mais la meilleure façon pour qu'une histoire ne fonctionne pas, c'est d'être persuadé que ça va marcher. Je l'ai vérifié dans ma vie personnelle."

Rendez-vous mercredi 6 novembre à 23h sur Paris Première pour regarder Rayon Cult'.