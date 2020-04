Darren Criss : L'acteur de Glee en deuil, son père est mort

Darren Criss est en deuil. L'acteur de 33 ans a révélé la mort de son père, le lundi 27 avril 2020, sur son compte Instagram suivi par 2,8 millions d'abonnés. L'ex-héros de la série Glee a ému ses fans avec un beau message et une flopée de photos.

"Charles William Criss, Jr. Mai 1941 - Avril 2020", a sobrement écrit Darren Criss en légende d'un diapo photo représentant son défunt papa à divers moments de sa vie, y compris lorsqu'il a pu assister à son propre mariage avec sa femme Mia Swier en février 2019 à la Nouvelle-Orléans. "Bill [son surnom, NDLR] a claqué la porte. Après des années à lutter contre une malade cardiaque assez rare - laquelle, pour bien coller à son état d'esprit, n'était connue que d'une toute petite poignée de personnes -, il a finalement rendu l'âme paisiblement hier matin, entouré des siens", a écrit l'acteur.

Darren Criss, notamment vu ces dernières années dans American Crime Story ou Midway, a ajouté : "Papa a vécu une vie extraordinaire. Tout le monde tombait sous son charme immédiatement (...) C'était un fou charmant et une personne désintéressée qui mettait toujours les autres au premier plan (...) La simple vérité c'est qu'il était, dans les faits, un homme exemplaire dans chaque parcelle de son corps : un mari dévoué, un père incroyable, un grand-père aimant."

Darren Criss, qui décrit son père comme "un véritable gentleman, capable de compassion, de générosité, d'humilité" et comme "une source constante de joie et d'inspiration", a admis avoir passé l'essentiel de sa courte vie "à essayer de lui ressembler". Nul doute que le séduisant acteur et chanteur poursuivra ses efforts dans les années à venir.

Le beau gosse, attendu dans la série Hollywood de Ryan Murphy dès le 1er mai sur la plateforme de streaming Netflix, a conclu son message par une belle promesse : "Je le chérissais chaque jour et je continuerai jusqu'au bout."