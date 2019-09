Dave : Comment il s'est arrangé pour l'euthanasie de sa mère

Alors qu'il est en pleine promotion de son nouveau disque intitulé Souviens-toi d'aimer, le chanteur Dave multiplie les confidences. Interrogé par le magazine Voici, l'artiste de 75 ans est notamment revenu sur l'un des titres présents sur son album : Dernier regard. Il y évoque l'euthanasie.

Dans cette chanson, Dave fait référence à la mort de sa maman, survenue en 1990. Celle-ci a été euthanasiée aux Pays-Bas. "A l'époque, la loi n'était pas encore passée, c'était toléré. Lorsque mes deux frères et ma soeur sont venus, on nous a dit que c'était mieux de le faire le matin parce que l'officier de justice en place était plus souple. Donc on lui a dit : 'Maman, tu dois mourir le matin, pas l'après-midi.' C'est quand même une drôle de chose", s'est-il souvenu.

L'interprète des tubes Vanina et Du côté de chez Swann a toutefois ajouté quelques précisions sur ce qu'il pense de l'euthanasie. "Je ne suis pas pour légiférer là-dessus. Il faut laisser le choix à chaque famille et à chaque médecin. Il ne faut pas l'interdire, il faut une tolérance, on doit pouvoir mourir dans la dignité", a-t-il ajouté. En 2015, invité par son ami Marc-Olivier Fogiel - il a dédié sa chanson La fille aux deux papas à Mila, fille de l'animateur - sur le plateau de l'émission Le Divan, il avait tenu à peu près le même discours. "J'ai vécu deux euthanasies [il a aussi perdu son ami Guy, atteint du sida, NDLR]. C'est très compliqué. Moi j'étais très pour, et maintenant, je ne sais plus. J'ai beaucoup réfléchi au problème de l'euthanasie évidemment car j'étais en face de ça. (...) Je trouve ça mieux géré aux Pays-Bas qu'en France. Reste que je ne suis toujours pas pour légiférer à ce sujet-là, c'est trop compliqué", confiait-il alors.

Thomas Montet

