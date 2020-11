Dave exige d'être payé pour passer à la télé et dévoile son montant minimum

Situation amoureuse, famille, santé, argent... La vie privée des stars fascine leurs nombreux fans. Dave fait une croustillante révélation aux siens. Le chanteur dévoile le montant qu'il demande pour une apparition à la télé : "Quand c'est du prime time, il faut dix fois plus..."

Ce n'est pas tellement pour le blé. C'est parce que je veux qu'on me respecte, et ça passe à travers l'argent.

C'est dans les studios de RTL que Dave est passé aux aveux. Le chanteur de 76 ans et hibou de l'émission Masked Singer était l'invité d'On refait la télé le samedi 7 novembre 2020. Il y a expliqué demander systématiquement d'être rémunéré pour une apparition télévisée. "Je regarde quand même à quelle heure c'est, quelle est la production, s'ils peuvent [payer], etc. Je pense qu'il y a un minimum syndical, je ne sais pas exactement combien, ça doit être dans les 300 à 400 euros, a précisé l'artiste marié à Patrick Loiseau. Quand c'est du prime time, il faut dix fois plus, c'est sûr."

Dave ajoute : "Je me rends très souvent compte que je n'ai pas demandé assez et que d'autres ont obtenu plus. Très souvent, ils te disent : 'Dis pas aux autres que t'es payé, parce qu'eux ne le sont pas'. Et c'est faux. Ils disent ça à chacun de nous pour qu'on ne parle pas entre nous de combien on a eu".

Évidemment, Dave ignore cette consigne officieuse et parle argent en loges, avec les autres invités d'émissions.

Il n'est pas le seul à demander des sous pour passer à la télé puisque Christine Bravo fait de même.