Dave "un peu amoureux" d'une femme : son coup de coeur pour une animatrice des 80's

Invité sur le plateau de l'émission On est presque en direct, le 24 octobre 2020, face à Laurent Ruquier, Dave s'est laissé aller à quelques confidences concernant sa vie sentimentale. En couple avec Patrick Loiseau depuis presque cinquante ans, le chanteur de 76 ans a toujours revendiqué sa bisexualité. Un sujet intéressant pour l'animateur, qui a tenu à dévoiler le coup de coeur de l'artiste pour... une présentatrice des années 80 !

"Parlons de votre bisexualité... Dieu sait que je connais des choses sur vous...", a déclaré Laurent Ruquier, avant d'ajouter : "Vous vous rendez compte, cinquante ans avec Patrick Loiseau et, quand même, dans les années 80, à un moment donné, vous avez failli partir avec une femme ! Et je sais qui, j'ai les photos et tout !" Ce à quoi l'interprète de Vanina a répondu : "Une fille, oui". Déterminé à percer ce mystère, l'ancien animateur de l'émission On est pas couché a poursuivi : "Vous avez fait la Une de Nous deux, c'était l'animatrice Olivia Adriaco ! Je suis tombé à la renverse quand j'ai appris ça !" Laurent Ruquier a-t-il déclaré. Taquin, il a ajouté : "Alors Olivia Adriaco ça a été un amour des années 80 ? Il ne va pas être content Patrick que je parle de ça..."

Sincère, Dave a ensuite expliqué : "C'est assez drôle parce que Patrick, quand il est amouraché de quelqu'un, il fait des dessins, donc je le sais tout de suite. Moi, quand je suis amoureux de quelqu'un d'autre, je cite son nom tout le temps. Je disais dix fois par jour 'Olivia' donc il avait compris que j'étais un peu amoureux quoi. Mais quand on est ensemble depuis cinquante ans, on peut avoir des coups de coeur ailleurs, mais on reste ensemble si c'est plus intéressant... Avec les droits d'auteur que rapporte Patrick, ce n'est pas le moment de le quitter quand même !" Une analyse pragmatique et pleine d'humour, qui a fait rire l'ensemble des invités présents sur le plateau.

Samedi soir, l'émission de Laurent Ruquier a réuni 790 000 téléspectateurs, soit environ 9,1% du public.