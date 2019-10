David Beckham : Instant jacuzzi avec Courteney Cox, Jennifer Aniston jalouse

Sa carrière de footballeur terminée en 2013, David Beckham s'est lancé dans plusieurs activités annexes (la création d'une ligne de sous-vêtements avec H&M, l'ouverture d'un club de foot à Miami, le lancement d'une marque de whisky, une autre de produits de beauté, etc.). Il possède également la mention "acteur" à son CV et vient de décrocher un nouveau rôle : le mari de Victoria Beckham a été surpris en plein tournage, vêtu seulement d'un short de bain dans un jacuzzi au côté de Courteney Cox...

Ce n'est pas dans un spin off de Friends, mais dans la série Modern Family que David Beckham et Courteney Cox seront mis en scène. La superstar britannique de 44 ans et sa nouvelle amie (55 ans) ont permis à leurs followers Instagram de suivre leur instant lecture de script et tournage.

Pour leur apparition, David et Courteney ont été filmés dans un jacuzzi. Les héros de Modern Family, Jesse Tyler et Eric Stonestreet, les ont rejoints pour une baignade à quatre.