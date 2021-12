David Beckham : Pour le remariage de son père à 73 ans, l'ex-footballeur joue le garçon d'honneur

Un heureux événement s'est produit chez les Beckham ! David et Victoria étaient de mariage le week-end dernier. Non, leur fils aîné Brooklyn n'a pas encore épousé sa fiancée Nicola Peltz. Le père de l'ancien footballeur, Ted, s'est en revanche uni à sa compagne millionaire.

L'heureux marié s'appelle donc Ted Beckham (de son vrai nom David Edward Alan Beckham). L'homme de 73 ans a épousé sa compagne Hilary Meredith le samedi 11 décembre 2021. L'événement a eu lieu au Middle Temple, à Londres. Ted a pu compter sur la présence de son fils et garçon d'honneur David Beckham, et de sa belle-fille, Victoria Beckham. Trois de leurs quatre enfants, Romeo, Cruz et Harper (19, 16 et 11 ans) étaient également de la partie. Romeo était accompagné de sa petite amie, Mia Reagan. Brooklyn a en revanche brillé par son absence.

"C'était un événement très intime avec une poignée d'invités issus de la famille et d'amis proches. David était garçon d'honneur et a fait tout ce qu'un garçon d'honneur fait, comme garder les alliances et faire un discours, a précisé une source au tabloïd The Sun. Ted est septuagénaire et Hilary a la soixantaine. C'était leur deuxième mariage à tous les deux, ils ne voulaient donc pas faire un gros tapage, mais toute la famille était ravie d'être là." Aucune information n'a été communiquée sur la présence de Sandra, la mère de David et ex-épouse de Ted Beckham.

Ted et Sandra Beckham (née Sandra West) s'étaient mariés en 1969. Ils se sont séparés et ont divorcé en 2002, après 33 ans de mariage. Ted a retrouvé l'amour dans les bras de Hilary Meredith, avocate millionaire de 63 ans.

L'autre mariage Beckham que les fans de la famille britannique attendent, est celui de Brooklyn Beckham et sa fiancée Nicola Peltz. Le jeune homme a demandé la main de sa chérie en juillet 2020 et a récemment donné les raisons du retard de leur cérémonie. "Nous sommes fiancés depuis un an et si la Covid-19 n'existait pas on serait déjà mariés, et ça a été un peu difficile, a-t-il avoué dans une interview accordée à Hello! le jeudi 11 novembre 2021. Vous savez, j'ai à peine recommencé à voyager. Ça se décoince, avec un peu d'espoir, ce sera l'année prochaine."