David Boreanaz se filme nu au lit : une vidéo (très) intime du beau gosse agite les réseaux sociaux

Et si David Boreanaz se mettait lui aussi à OnlyFans ? L'acteur, aujourd'hui âgé de 51 ans, a diverti gratuitement des milliers d'internautes depuis la publication, le 27 février 2021, d'une vidéo privée partagée sur les réseaux sociaux à commencer par Twitter.

En effet, comme ne manque pas de le souligner le site Hitc.com, le nom de David Boreanaz a agité la Toile en devenant rapidement un trending topic sur lequel des milliers d'utilisateurs ont réagi avec souvent beaucoup d'humour au leak d'une vidéo de l'acteur. On pouvait y voir l'ex-star des séries Buffy contre les vampires, Angel ou encore Bones se prêtant à un exercice solitaire de masturbation. Une vidéo de 2 minutes 20, filmée avec un téléphone portable depuis son lit, pendant laquelle le beau gosse se fait plaisir jusqu'au dénouement logiquement attendu... Toutefois, on ne sait pas s'il s'agit d'une vidéo récente ou si elle refait surface tardivement. L'acteur n'a pas commenté cette fuite, lui qui a annoncé le 17 février sur son compte Instagram "un break des réseaux sociaux."

"Tu as rendu réel mon rêve d'ado (17 ans plus tard... mais mieux vaut tard que jamais)" ; "J'aimerai bien passer quelques moments de jeu avec toi et..." ; "Grave chaud et magnifique" ou encore "Clairement j'ai envie de devenir voyeur", peut-on notamment lire dans les commentaires. De nombreux messages émanant notamment de la communauté gay où il semble avoir des fans sensibles à son charme de DILF.

Depuis 2001, David Boreanaz est marié à Jaime Bergman, mère de ses deux enfants : Jaden né le 1er mai 2002 et Bardot né en août 2009. Mais le couple a connu des coups durs en raison de l'attrait de l'acteur pour le sexe, ce dernier ayant eu et avoué une relation adultère avec Rachel Uchitel. Il a également été poursuivi pour harcèlement sexuel par une femme ayant travaillé sur le tournage de Bones... Une affaire réglée à l'amiable.