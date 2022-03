David Charvet (Alerte à Malibu) quitte Hollywood et change complètement de carrière !

Heaven et Shaya sont désormais adolescents mais ils pourront gérer cette période un peu compliquée avec la complicité de leur papa. David Charvet ne devrait, a priori, plus tourner dans des films ou des séries ni même sortir d'album. Ses nouvelles ambitions ? Construire des maisons à Los Angeles. Une révélation qu'il a eue, en 2006, alors qu'il s'occupait de sa nouvelle demeure à Malibu. Mécontent du travail de ses prestataires, il avait viré tout le monde et géré le chantier de A à Z avec l'aide d'un manager de projets. "On a terminé la maison et tous les gens que j'invitais me disait 'Oh mon Dieu, cette maison est incroyable. Tu crois que tu pourrais le refaire ?'" D'Alerte à Malibu à La fête à la maison, il n'y avait donc qu'un pas...